Tehnoloogiagigant Xiaomi võib kergemini hingata – tehti korraldus neid ajutiselt USA mustast nimekirjast välja arvata

Xiaomi omakorda palub kohtul lõplikult tühistada süüdistus seoses sidemetega sõjaväega ja kuulutada need väited ebaseaduslikeks. See negatiivne kumu põhjustas ettevõttele märkimisväärset kahju. Mõni tund pärast sanktsioonide väljakuulutamist langesid Xiaomi aktsiad Hongkongi börsil 10% võrra. Aktsiate keskmine hind langes 30 dollarilt kuni 28,50 dollarini.

USA sanktsioonide väljakuulutamine Xiaomi suhtes tekitas paanikat, kardeti samasugust stsenaariumit kui Huawei puhul (keelati koostöö Google'iga, Qualcommiga jm). Xiaomit ei kantud USA kaubandusministeeriumi subjektide nimekirja, nagu juhtus ettevõtte konkurendiga. Xiaomile kehtestatud keeld oli seotud sellega, et USA kodanikud ja ettevõtted ei tohtinud ettevõttesse investeerida.

Meenutame, et ametiaja viimastel päevadel allkirjastas endine USA president Donald Trump korralduse, millega keelati investeerimine Hiina sõjaväega seotud Hiina ettevõtetesse. Sellega taotles president Trump avaldada Pekingile survet „kuritahtlike äritavade“ eest.