Endine nõunik: Trump kavatseb avada oma sotsiaalmeediakanali

USA endine riigipea Donald Trump kavatseb sotsiaalmeediasse naasta, kinnitas tema endine nõunik eile. Twitter ja teised kanalid on Trumpi ära keelanud, seega kasutab ta naasmiseks „oma platvormi".

„Olen veendunud, et järgmise kahe-kolme kuu jooksul tuleb president Trump sotsiaalmeediasse tagasi," sõnas Trumpi eksnõunik Jason Miller telekanalile Fox News.

„Kõik ootavad, et näha, mida Trump täpselt ette võtab. See käik paiskab mängukaardid täiesti ümber, ta hakkab kasutama oma platvormi," lisas Miller.

Trumpil oli Twitteris enne konto kinnipanekut 88 miljonit jälgijat ja ta kasutas kanalit tihti selleks, et kriitikuid tümitada või Valge Maja personalimuudatustest teada anda, kirjutab uudisteagentuur AFP. Ettevõte sulges pärast 6. jaanuaril toimunud Kapitooliumi rünnakut Trumpi konto alatiseks, ka keelati Trumpil kas lühema- või pikemaajaliselt Facebooki , Instagrami , Youtube ja Snapchati kasutamine.

Pärast Washingtonist lahkumist on Trump hoidnud suhteliselt magalat profiili, kuid Milleri kinnitusel on USA ekspresident teinud kõvasti tööd. „Mar-a-Lagos on toimunud palju kõrgetasemelisi kohtumisi mitmete ettevõtetega," sõnas Miller eile.