Tallinnas sõidavad ringi anonüümsed bussid. Ulatuslik rike kustutas neilt info liininumbri ja sõidusuuna kohta

"Tekkis tehniline rike," ütles Tallinna linnatranspordi AS kommunikatsioonijuht Olga Polienko Delfile hommikul. "Spetsialistid teevad praegu kõik võimaliku, et probleem kiirelt kõrvaldada."

Poole 12 paiku andis Tallinna linnatranspordi AS teada, et rike on ulatuslikum ja probleemi kõrvaldamisega jätkatakse.