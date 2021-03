Järsk nakatumiste kasv sunnib riiki avama hakanud Saksamaad uusi piiranguid kehtestama

Mitu Saksamaa liidumaad nõuavad meedia teatel piirangute jätkumist aprillist. Poliitikud hakkavad teema üle arutama täna.

Saksamaa võitleb koroonaviiruse kolmanda lainega ja nakatumise määr on taas ületanud 100 juhtumi piiri 100 000 elaniku kohta, kirjutab Deutsche Welle. Võimud on varasemalt öelnud, et sellisest nakatumisest piisab uute piirangute kehtestamiseks.

Saksamaa oli enne viimast nakatumislainet hakanud piiranguid lõdvendama. Veebruari lõpus avati riigis koolid ja sel kuul võisid osad ärid oma tegevust jätkata. Praegused piirangud kehtivad märtsi lõpuni.

Liidukantsler Angela Merkel kohtub täna liidumaade juhtidega, et arutada, mida edasi teha. Riigis registreeriti eile 13 733 uut nakatumisjuhtumit ja kõige nakatumisohtlikumaid piirkondi ootab ees tõenäoliselt hädapiduri tõmbamine ehk piirangute taaskehtestamine.

Merkel on varem öelnud, et Saksamaa ei peaks kõhklema, kui olukord nõuab sammu tagasi. „Ma lootsin, et saame ilma selle hädapidurita hakkama, kuid viimaste päevade arengut vaadates pole see võimalik," sõnas ta.

DPA kirjutab, et pikendamisplaani taga on eelkõige liidumaad, kus on võimul Merkeli võimukoalitsioonis olevad sotsiaaldemokraadid (SPD). „Seni, kuni testimine ja vaktsineerimine ei tööta täistuuridel, peame kavas olnud avamised edasi lükkama ja tegema ühe sammu tagasi piirangute poole," kirjutas sotside üks juhte Saskia Esken.

Merkeli Baieri sõsarpartei kristlik sotsiaalse liidu juht Markus Söder on aga hoiatanud, et pandeemia võib muutuda üheks lõputuks laineks. Söder kutsus üles kogu riigis sarnaseid piiranguid tekitama ja rõhutas, et erinevates liidumaades kehtivad eri reeglid ajaksid inimesi segadusse.