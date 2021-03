Ettevõtja Indrek Kaing julges viimaks rääkida: 10-aastaselt käskis treener mul püksid alla lasta

"Meediasse jõudsid pildid, kus 14-aastasega seksuaalsuhte üle irvitatakse ja tekstid, kus leiti ‒ nagunii ise tahtis. See vallandas mu peas mälestuse samast irvest, mis oli suurte poiste näol seal duširuumis, kui nad said teada, millega treener minuga oma kabinetis tegeleb," kirjeldas Kaing Õhtulehes.

"Ta kutsus mu enda juurde, teisele poole lauda ja käskis püksid alla lasta. Kui ta mu suguelundeid katsus, rääkis ise edasi, et see on tüdrukute jaoks oluline," meenutas Kaing nüüdseks rohkem kui 30 aastat tagasi juhtunud episoode, millest seni teadis vaid ta abikaasa.