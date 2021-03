Jaak Aab jätkab lähipäevil Kallase asemel peaministri ülesannete täitmist. Kaja Kallas: vastutustundlik on tööle naasta tervena

"Olen olnud koroonaviirusega kodus haige nüüdseks peaaegu nädala. See haigus väljendub igal inimesel erinevalt ning kuigi mulle pole sattunud õnn põdeda selle viiruse kergeimat versiooni, siis võrreldes nende 700 eestimaalasega, kes peavad koroonaviiruse tõttu haiglaravil olema, on mul hästi läinud," kirjutas peaminister Kaja Kallas täna ühismeedias. "Olen südamest tänulik kõigile, kes pingutavad igapäevaselt selle nimel, et koroonaviiruse levik kontrolli alla saada. Palun käituge mõistlikult, ärge pidage pidusid, jätke ära kohtumised ning hoidke enda ja oma lähedaste tervist, järgige piiranguid ning väärtustage arstide ja õdede tööd meie haiglates."