PÄEVA KOKKUVÕTE | Erasektor tahab vaktsineerida, piirajaks on ebaregulaarne ja puudulik vaktsiinitarne

PÄEVA NUMBER: 1,57 miljardit. Aastane koroonakriis on läinud Eestile maksma vähemalt 1,57 miljardit eurot. “1,57 miljardit on 2,5 korda suurem summa, kui on Eesti riigikaitse kulutused 2021. aastal ning enam kui 5 korda suurem teadus- ja arendustegevuseks planeeritud rahast,” kirjutas Uku Varblane Arenguseire Keskuse blogis.

PÄEVA ARTIKKEL: Erasektor ootab, süstlad püsti. Aga vaktsiini ei ole. Haigekassa on lepingu sõlminud seitsme erameditsiiniettevõttega ning avalduse on esitanud veel kolm firmat. Süstima aga veel hakata ei saa, sest vaktsiinitarne on puudulik. „Olukorras, kus vaktsiinitarned on ebaregulaarsed, ei saa me praegu ette öelda, kui suures mahus jääb vaktsineerimine erasektori kanda,” selgitas Haigekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas.