Eha Kruus koroonaprotestijatele: piirangud on selleks, et sa ei peaks tundma südamevalu oma lähedase kaotamise pärast

"Mis sinu probleem on, kui paned oma autole sinimustvalged külge ja hakkad liiklust ummistama? Sul on vähe vabadusi? Sa ei saa piiramatult reisida või pead maski kandma või mis hädad sul on? Enda heaolu on kõige tähtsam asi siin maailmas? Millises pingeolukorras töötavad arstid ja õed haiglates, ei huvita sind absoluutselt?" küsis Eha Kruus oma postituses. "Nad töötavad seal kurnatuse piiril sinusuguste pärast, kes teiste eludest ei hooli ja piirangutele vilistavad. Piirangud ei ole sinu ahistamiseks, vaid selleks, et ohvreid oleks vähem. Et sina ei peaks tulevikus tundma seda südamevalu oma lähedase pärast, mida tunnen praegu mina."