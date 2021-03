Prantsusmaa hoiab kolmanda laine kiuste koole lahti. Miks?

Terviseeksperdid aga leiavad, et koolide lahtihoidmine võib olla ränk viga. Tervise- ja meditsiiniuuringute instituudi (Inserm) epidemioloog Dominique Costagliola on otsekohene. "Jutt, et koolides pole nakatumist, on idiootsus," ütles teadlane detsembris ajalehele Le Parisien, rõhutades, et petlikust turvatundest on saanud ettekääne ametnike töövõimetusele. "Ma ei kritiseeri otsust jätta kool praegu lahti - saan sellest täiesti aru. Aga pole õige teeselda, et koolides ei toimu midagi ohtlikku, sest siis on vabadus mitte midagi teha - mitte eraldada vahendeid. Vastupidi, ma leian, et seal on palju, mida saaks teha," märkis Costagliola, viidates süsinikdioksiidi andurite ja õhupuhastite paigaldamisele. "Taolisi ettepanekuid oli, kuid need lükati tagasi, kuna meile öeldakse, et kõik on korras."