"Üritame kallutada seda otsust meie kasuks," märkis Kiik ning sõnas, et oma panuse selleks on andnud nii välisministeerium, riigikantselei kui ka peaminister ise. "Selle protsessi peale on nädalavahetusel läinud palju auru."

Eesti lähenemise kasuks räägib kõrgustesse kerkinud nakatumisnäit. Miinuspooleks saab aga lugeda asjaolu, et meie vaktsineerimistempo on kujunenud keskmisest kiiremaks. Kiik märkis, et Eesti rõhub asjaolule, et sääraseid erisusi on tehtud ka varem näiteks Austriale, Slovakkiale ja Tšehhile.