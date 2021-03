Terviseamet: surnud 36-aastane ei sattunud haiglasse koroonaviiruse tagajärjel

Terviseameti sõnul ei sattunud naine haiglasse COVID-19 tagajärjel. Alles haiglas olles testiti teda, kust selgus, et ta on koroonapositiivne. “36-aastasel naisel polnud kaasuvaid haiguseid, st näiteks vähk või muu krooniline haigus. Kahjuks rohkem informatsiooni ma anda ei saa, tegemist on delikaatse infoga,” kommenteerisid nad juhtunut.