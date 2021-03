Koroonapositiivsete pidu: Politsei peatas ööpäevaks renditud üürikorteris toimunud koosolemise

Kesklinna politseijaoskond kirjutas oma sotsiaalmeedia leheküljel, et said eile väljakutse seoses öörahu rikkumisega. Kohale minnes selgus, et ööpäevaks üüritud korteris toimus pidu. Kuue noore seast tuvastati neljal koroonapositiivne. "Lõpetasime peo ja kahjuks lõpetas igaks juhuks vahetuse ka patrull," kommenteerivad nad olukorda.