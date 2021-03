Venemaa suursaadik USAs naasis Moskvasse, arutamaks suhete tulevikku pärast Joe Bideni väljaütlemisi

Venemaa kutsus kolmapäeva õhtul oma suursaadiku USA-st Moskvasse konsultatsioonidele suhete üle USA-ga. Otsus tuli pärast seda, kui USA president Joe Biden leidis teleintervjuus, et Vladimir Putin on „tapja”.

Vene riigipea kommenteeris neljapäeval Bideni öeldut sõnadega: "Kes teisele nime annab, see seda ise kannab!". "Iga rahva ja riigi ajaloos on palju raskeid, dramaatilisi ja veriseid sündmusi. Aga kui me anname hinnangu teistele inimestele või isegi teisele riigile, teisele rahvale, siis vaatame alati justkui peeglisse ja näeme seal alati ennast. Sest alati kanname teisele inimesele üle selle, mida ise tunneme, mis on meie olemus," leidis Putin.

Venemaa riiklik uudistekanal Pervõi Kanal teatas, et Antonov ütles ajakirjanikele enne lennuki pardale astumist, et välisministeeriumil ja teistel tuleb veel kõvasti pingutada, kuid ta ei kahtle, et suhtluskanalite lahtihoidmine on Ameerika rahva huvides.

Oma uudislõigus näitas Vene propagandakanal suursaadikule "tavaliste ameeriklaste" poolt saadetud kirju, milles viimased vabandavad Vene riigipea ees president Bideni väljaütlemiste pärast.

Antonovi lennuk maandus pühapäeva hommikul Moskva Šeremetjevo lennuväljal.

78-aastane Biden ütles kolmapäeva hommikul intervjuus telekanali ABC saatele „Good Morning America”, et Venemaa riigipea maksab USA 2020. aasta valimiste õõnestamise eest, millele viitas äsja avaldatud luureraport.

„Ta maksab selle eest,” ütles Biden. „Meil oli [Putiniga] suhtelist pikk ja hea jutuajamine. Vestlus algas nii: „Mina tunnen sind ja sina tunned mind. Kui ma teen kindlaks, et see (valimistesse sekkumine -toim) toimus, ole valmis.””

Intervjuus meenutas Biden ka oma 2011. aasta jutuajamist Putiniga Kremlis. Ta väitis, et ütles toona Putinile, et ei usu, et Putinil on hing. Väidetavalt vastas viimane selle peale: „Me mõistame teineteist.”

Kui intervjueerija küsis, kas Bideni arvates on Putin tapja, vastas Biden: „Arvan tõesti.”. „Te näete varsti, mis hinda ta maksma hakkab,” lisas USA riigipea.