AstraZeneca: meie vaktsiin ei riku islamiseadusi

Indoneesia kõrgeim moslemite vaimulik nõukogu, Indoneesia Ulema nõukogu, teatas reedel oma veebilehel, et AstraZeneca vaktsiin on "haram", kuna selle tootmisprotsessis kasutatakse "sea pankreasest saadavat trüpsiini", vahendab Reuters.

Indoneesia võimud kiitsid reedel AstraZeneca vaktsiini kasutamise heaks, olles tutvunud teadetega, et sellega võib väga üksikutel juhtudel kaasneda haruldane, ent eluohtlik kõrvaltoime. Tervishoiueksperdid jõudsid järeldusele, et vaktsiin on jätkuvalt "ohutu ja efektiivne".