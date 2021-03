ÜK minister: suvel ei saa välismaale reisimist olla

"Me ei saa olla kurdid ja pimedad väljaspool Ühendkuningriiki toimuva suhtes. Kui vaatate Euroopat , suureneb seal nakatumiste arv," vastas Wallace küsimusele, kas britidel on võimalik sel suvel välismaale reisida.

"Kui peaksime olema mingilgi moel hooletud ja importima kodumaale uusi riske tekitavaid variante, siis mida inimesed selle kohta ütleksid? Oleme sõiduvees, jõuame eesmärgini ja peame ka veenduma, et kaitseme saavutatut iga hinna eest," viitas ta vaktsineerimisele.

Vaatamata hirmudele, et välismaalt võidakse riiki tuua koroonaviiruse kolmas laine, on valitsus kasvava surve all välismaiste puhkusereiside taaslubamiseks. Juba pikemat aega kestva piirangu kohaselt ei ole brittidel võimalik riigist lahkuda, va erandjuhtudel, samas kui riiki saabujatel tuleb jääda eneseisolatsiooni.