Vaktsiinide must lammas AstraZeneca on sattunud keeruka olukorra keskele: lisaks tarne- ja tootmismuredele tuleb rinda pista asjaoluga, et vaktsiini ohutuse kohta ringlevad vastuolulised infokillud.

Mõned väidavad, et vaktsiin on ohutu. Teised aga jätavad kartlikult viaalid ladudesse tolmu koguma. Lisagem veel otsa asjaolu, et eelnevalt AstraZeneca pookimisprogrammist välja jäetud vanemaealine vanusegrupp on nüüdsest aga kõnealuse vaktsiini peamine sihtrühm.

Mida sellest kõigest üks tavaline kodanik järeldama peaks? Eriti ajal, mil lähinaabruses asuvad riigid annavad signaale AstraZenecaga vaktsineerimise peatamiseks?

Teadusnõukoja liige Irja Lutsar aitas Delfil segadusepundart lahti harutada.