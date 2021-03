NRK: Norra tõenäoliselt loobub AstraZenecast

Avalik-õiguslikule NRK-le teadaolevalt on olukorda arvestades Norral siiski väga keeruline AstraZenecaga vaktsineerimise juurde naasta. Otsustajate vaade näib olevat selline, et tõenäoliselt ei süstita kõnealust vaktsiini enam ühegi norralase käsivarde.

NRK ajakirjanik Hallvard Sandberg selgitas, et norrakad ei taha leppida argumendiga, et riik võib võtta rahvatervise nimel vaktsiiniga kellegi elu. "Vastuargument taandub paljuski järgmisele: vahetult pärast vaktsineerimist raskelt haigestunud noored inimesed ei oleks ilmselt COVID-19 patsientidena haiglasse sattunud," ütles ta. "[Vaktsineerimist korraldav] riik andis neile midagi, millest nad võisid jääda haigeks. Aga see, mis oleks võinud neid tabada juhul, kui nad oleks vaktsineerimata, on juhuslik looduslik sündmus."

Argumente, mis kaalumisel, on mitu. Üheski AstraZenecat kasutavas riigis ei ole näiteks teatanud kõrgemast protsendist haruldastest trombijuhtudest kui Norras, teatas Norra ravimiamet. On veel teadamata, mis on selle põhjuseks, ent spekuleeritakse, et Norra on kas põhjalikum, eksib või peitub vastus hoopis konkreetsetes haigestunutes.