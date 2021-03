NRK: Norra tõenäoliselt loobub AstraZenecast

NRK ajakirjanik Hallvard Sandberg selgitas, et norrakad ei taha leppida argumendiga, et riik võib võtta rahvatervise nimel vaktsiiniga kellegi elu. "Vastuargument taandub paljuski järgmisele: vahetult pärast vaktsineerimist raskelt haigestunud noored inimesed ei oleks ilmselt COVID-19 patsientidena haiglasse sattunud," ütles ta. "[Vaktsineerimist korraldav] riik andis neile midagi, millest nad võisid jääda haigeks. Aga see, mis oleks võinud neid tabada juhul, kui nad oleks vaktsineerimata, on juhuslik looduslik sündmus."

Osa riike, näiteks Eesti ja Prantsusmaa soovitasid samal ajal AstraZeneca vaktsiini süstida üksnes vanemaealisele elanikkonnale, kelle seas pole esinenud ühtki haruldast, ent ohtlikku trombijuhtu. Eesti Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs selgitas Delfile , millele tuginedes jõuti Eestis järelduseni, et AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga võiks vaktsineerida pigem eakaid inimesi, ning kas ja kuidas ikkagi on trombide teke seotud koroonavaktsiinide ja viiruse endaga ( loe siit ).

Avalik-õiguslikule NRK-le teadaolevalt on olukorda arvestades Norral siiski väga keeruline AstraZenecaga vaktsineerimise juurde naasta. Otsustajate vaade näib olevat selline, et tõenäoliselt ei süstita kõnealust vaktsiini enam ühegi norralase käsivarde.

Argumente, mis kaalumisel, on mitu. Üheski AstraZenecat kasutavas riigis ei ole näiteks teatanud kõrgemast protsendist haruldastest trombijuhtudest kui Norras, märkis Norra ravimiamet. On veel teadamata, mis on selle põhjuseks, ent spekuleeritakse, et Norra on kas põhjalikum, eksib või peitub vastus hoopis konkreetsetes haigestunutes.

"Igal juhul viitavad praegused näitajad Norras tõsise kõrvalnähu esinemise suurele riskile. Jällegi juhul, kui selle taga on vaktsiin. Norra ravimiameti andmetel võib raskelt haigestuda suisa üks 20 000-st," tõdes Sandberg. "See võib küll tunduda madal, ent on võrreldes teiste vaktsiinidega ja arvestades juhtumite tõsidust tegelikult väga kõrge. Otsustajate jaoks Norras on need näitajad praegu reaalsus."

Võtmeisikud juhivad tähelepanu, et AstraZeneca ei ole ainus vaktsiinitootja. Valik oleks palju keerulisem, kui poleks ühtki alternatiivi, mida inimestele pakkuda. Välja tuuakse ka tõsiasi, et mitmetes riikides, kus vaktsiini kasutamist jätkatakse, on nakatumisnäitaja kõrgem ja seega ka pandeemiast tulenev kahju suurem. "Tõsised suremuse näitajad on andnud neile riikidele teistsuguse arusaama riskidest, kui meil siin Norras," selgitas Sandberg.

On ka võimalik, et riigid lähevad Prantsusmaa teed ega soovita enam vaktsineerida AstraZenecaga nooremat elanikkonda. Oslo Ülikooli Kliinikumi ekspertide sõnul näib trombijuhtude näol tegemist olevat tugeva immuunvastusega, mida eakamatel inimestel, kelle immuunsüsteem reageerib vähem, ei esine.

Juhul, kui AstraZenecast loobutakse, on sel märkimisväärsed tagajärjed. Tõenäoliselt jääb vaktsineerimise tempo plaanitule mõne nädala võrra alla. Ühtlasi jõuab Norrasse endiselt vaktsiinidoose, mida ei kasutata. Aftenposteni andmetel seisab laos juba 76 000 annust.