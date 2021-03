PÄEVA KOKKUVÕTE | Koroonapiirangute vastu meelt avaldanud panid toime paarkümmend rikkumist, algas eakate vaktsineerimine Lasnamäel, Maardus ja Loksal

PÄEVA TSITAAT: Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja: „Laulukaare alla on kombeks koguneda ikka selleks, et tajuda ühtsust, headust ja positiivseid emotsioone. Mitte aga selleks, et külvata vaenu ja usaldamatust. Tegemist oli Eesti lipu ja hümni naeruvääristamisega, kus patriotismi polnud mitte grammigi.“

Nimelt kogunesid koroonapiirangute vastased täna mitmetes Eesti linnades. Samal ajal toimusid protestid ka üle maailma. Siiski - piirangute vastu protesteeritakse ajal, kui iga päev sureb Eestis koroona tõttu mõniteist inimest. Lisaks on meditsiinitöötajad juba kuid väga suure töökoorma all ning isegi tudengid tõttavad haiglatesse appi.

Nii politsei- ja piirivalveamet, mitmed poliitikud ning lauluväljaku juht mõistsid säärase meeleavalduse hukka.

PÄEVA NUMBER: 240 - Just nii palju tudengit on end vabatahtlikult õpetajatele appi pakkunud. “Nad on samal ajal ka täiskohaga üliõpilased,” sõnas Tartu ülikooli Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste. Abipalujaid on olnud 135, seejuures võib ühest asutusest tulla mitu abipalvet.

Veebruaris algatasid Tartu ülikool ja Tallinna ülikool programmi, milles kutsusid üliõpilasi koolidesse ja lasteaedadesse appi minema, et aidata tavalisest suurema koormuse alla sattunud õpetajaid. Tudengid on kiirelt selgeks õppinud tunni andmise video kaudu ning pidanud vanema kolleegi töö üle võtma ilma pikema ettevalmistuseta.