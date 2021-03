Politsei tuvastas tänastel meeleavaldustel mitu rikkumist. Lauluväljaku juht: tegemist oli Eesti lipu ja hümni naeruvääristamisega

Lauluväljaku juht mõistab hukka Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja mõistis hukka koroonapiirangute vastu protestijate kogunemise lauluväljakul. Saareoja rõhutas, et tegemist oli loata kogunemisega ning tänab politseid kiire reageerimise eest.

„Mul on ääretult kurb näha, kuidas inimesed seavad vastutustundetult ohtu enda ja teiste heaolu ning tervise,“ ütles Saareoja, „hetkel on koroonaviirusega haiglaravil 656 inimest ja 780 inimest pole enam meie seas. Meie meditsiinitöötajad on juba kurnatuse piiril ja selline käitumine, mida täna nägime, on nende tööle sülitamine. Ja mida võivad mõelda nende 780 koroonaviiruse tõttu surnud inimese lähedased...“

Saareoja rõhutas, et Tallinna lauluväljakul ei ole kohta selliste aktsioonide jaoks. „Laulukaare alla on kombeks koguneda ikka selleks, et tajuda ühtsust, headust ja positiivseid emotsioone. Mitte aga selleks, et külvata vaenu ja usaldamatust. Tegemist oli Eesti lipu ja hümni naeruvääristamisega, kus patriotismi polnud mitte grammigi.“

„Tänan politseid kiire ja efektiivse reageerimise eest, mis sellele kogunemisele lõpu tegi. Kuna kooskõlastamata avalik üritus on Lauluväljakul kehtiva korra tõsine rikkumine, siis kindlasti anname asjadele ka omalt poolt ametliku käigu,“ lisas Saareoja.

„Lauluväljakule on teretulnud need, kes soovivad kehtivaid reegleid järgides värskes õhus jalutada, tervisesporti teha ja meie parki nautida. Siin ei ole kohta vandenõuteooriatele,“ rõhutas Saareoja.