Möödunud pühapäeval kontrollis politsei Põlvamaal Moostes üht Audit juhtinud meest ning selgus, et ta oli alkoholi tarvitanud. Kagu patrullitalituse juht Madis Soekarusk selgitas, et mees oli teel perearsti juurde koroonavaktsiini saama. “Täpne kellaaeg arstivisiidiks, nagu kõigil teistelgi, oli minutipealt kokku lepitud ning minemata jätmine tähendanuks, et riskirühma kuuluv mees jääb ohtliku viiruse eest kaitseta,” rääkis ta.