Riina Sikkut: esitasime eelnõu, et koroonapositiivsed ja lähikontaktsed saaksid täielikku hüvitist esimesest haiguspäevast

Kui inimene nakatub koroonaviirusesse või on lähikontaktne, tuleks tal võtta töölt haigusleht. Praegune seadus näeb ette, et koroonaviiruse leviku piiramiseks kompenseerib tööandja haiguslehe 2.-5. ning haigekassa alates 6. haiguspäevast. Hüvitise määraks on 70%. Valitsus soovib praegust süsteemi pikendada aasta lõpuni, sotsiaaldemokraadid näevad aga vajalikuks selle muutmist.

Sellest tulenevalt esitasid nad eelnõu sooviga, et koroonasse nakatanu ja tema lähikontaksed saaksid hüvitist kohe esimesest haiguspäevast, mis ühtlasi oleks ka 100% sissetulekust.

“Kui inimene panustab viiruse leviku piiramisse, siis ei ole tema sissetulek see, mis peab löögi all olema,” kommenteeris olukorda riigikogu liige ja sotsiaaldemokraat Riina Sikkut.