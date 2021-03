FOTOD | Maardus, Loksal ning Lasnamäel kaitsesüstitakse nelja päevaga 2000 eakat

Haigekassa esmatasandi teenuste juhi Külli Friedemanni sõnul on selliste suuremamahuliste vaktsineerimiste eesmärk kaitsta ennekõike riskirühma kuuluvaid patsiente, kelle elukohaks on kõrgema nakatumismääraga piirkonnad. „Harjumaa on kõige kõrgema nakatumismääraga maakond, Maardu, Loksa ja Lasnamäe piirkonnad selle sees kõige tipus. On äärmiselt oluline kaitsta sealsete elanike kõige haavatavamat gruppi nii suurel määral, kui võimalik,“ sõnas Friedemann.