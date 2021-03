Helsingin Sanomat: eestlasi COVID-19 rekordlevik eriliselt ei morjenda

Tallinna linnapilti vaadates ei usuks, et Eesti on maailmas nakatumise poolest esikohal. Olukorda võetakse rahulikult ja mingit paanikat pole, kirjeldas ajaleht.

Väliturud on avatud, inimesed sagivad ringi ja käivad toidupoes nagu varem. Kuigi šopata ajutiselt ei saa, on inimesed sellega juba harjumas - vajadusel saab kaupu tellida veebipoest.

Ajalehega rääkinud tallinlanna Jaanika Veldre ütles, et ei näe tänavapildis erilist muutust. "Inimesed käivad jalutamas ja poodlemas nagu varem," lausus ta. "Kuu aega ei saa ainult šopata. Elame üle."

Veldre meelest ei ole vaja elu senisest enam lukku keerata. "Valitsus võib küll järjest karmimaid piiranguid kehtestada, aga neist pole kasu, kui neid ei järgita," märkis ta.

Kui Balti jaama ja Telliskivi ümbruses keeb elu nagu varem, siis Tallinna vanalinnas on tavatult rahulik. Suurem osa poode ja kohvikuid on kinni. Turiste pole ja kohalikud sinna kuigi tihti ei satu.

Vanalinna südames Raekoja platsil võib aga märgata üsna omapärast vaatepilti, kus piirangute kiuste istuvad inimesed laudade taga, ilma maskideta, kohvitassid ees.

Terassi ees väljas on plakatid, millel nõutakse õigust käia kohvikus neile inimestele, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või selle juba läbi põdenud.

"Jah, see on radikaalne ettepanek, mis tekitas linna peal parajat elevust," tunnistas kohvikuomanik Vello Leitham. Tema meelest võiks inimesed, kellel on koroonaviiruse vastu ühel või teisel moel immuunsus, saada riigilt loa kohvikuid külastada.

Terassi lahtihoidmine tekitab aga esmapilgul küsimusi. Kohvikupidaja sõnul on ta saanud politseilt ja terviseametilt loa toolide ja laudade väljas hoidmiseks. Tema sõnul saavad kliendid soovi korral seal tarbida kaasa ostetud jooke ja sööke, kui hoiavad võõrastest inimestest kahemeetrist vahet.

Vanalinnal tuleb muutuda, leidis Leitham. Tema sõnul on praegu õige aeg mõelda, kuidas saaks Tallinna ajaloolist südant arendada selliselt, et see oleks meeldivam ajaveetmispaik ka kohalikele elanikele.