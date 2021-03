Türgi lahkus naistevastase vägivalla tõkestamise konventsioonist

Istanbuli konventsioon on riikide ülene kokkulepe, mis kohustab riike pakkuma vägivallaohvritele võimalikult palju tuge ja teenuseid, juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal – eelkõige naistevastasel ja peresisesel vägivallal – puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakt lapse juuresolekul on vägivalla raskeim vorm.