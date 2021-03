Reportaaž Lasnamäelt | Takeaway-huulepulk, ohtralt maskikandjaid ja olukorda kontrolliv politsei

Sõitsime "Kotka" poodi. Arvasime, et lume ja külmakraadide tõttu ei kohta me tänaval palju inimesi. Juba viis minutit hiljem mõistsime aga vastupidist - inimesi on palju. Keegi juba joomas (reede!), keegi lihtsalt kõndimas.

Lindakivi silla lähedal on mitu jaemüügikohta. Valitsus otsustas jätta avatuks toidukauplused, optika- ja lemmikloomapoed, apteegid ja mõned kohad, kust saate telefoni osta või interneti eest maksta. Kosmeetikakauplused ei kuulunud sellesse kategooriasse ja suleti, kuid kohalikud müüjad leidsid väljapääsu, kuidas mitte täielikult kaotada sissetulekut: nad müüvad jumestuskreemi ja huulepulka takeaway-vormis.