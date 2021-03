Vaktsineerimise kiirendamiseks loodud vabatahtliku projekti algataja: kui riigil on raske, tuleb abikäsi ulatada

Käesoleval ajal Eestis toimuvat jälgides on suur rõõm tõdeda, et au sees peetakse üht lihtsat põhimõtet: kus viga näed laita, seal tule ja aita. Selle elavaks tõestuseks on ka meie tänavune vabariigi aastapäeva projekt 103 Eesti heategijat. On selge, et riik ei suuda kriisis kõiki valukohti lahendada. Ühiskonna paremaks toimiseks on vaja ka aktiivseid kodanikke.