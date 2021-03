Euroopa Liit AstraZenecale: täitke oma lubadusi või saate ekspordikeelu

"Meie sõnum AstraZenecale on järgnev: täitke oma lepingulisi kohustusi Euroopa Liidu ees, enne kui tarnite [vaktsiini] teistele riikidele," ütles von der Leyen.

Tema sõnul tarnib AstraZeneca esimeses kvartalis Euroopa Liidule kõigest 30 miljonit vaktsiinidoosi, mida on lepingus lubatust kolm korda vähem.

Von der Leyen süüdistas ravimifirmat "alatootmises ja tarneviivitustes" ja märkis, et Euroopa Liiit "on valmis kasutama ükskõik milliseid meetmeid [vaktsiinikoguste suurendamiseks]".

Ta tõdes, et mitmetes EL-i riikides on nakatumisnäitaja taas tõusuteel ja blokk on jõudmas kolmandasse lainesse. "Olukord halveneb," tõdes von der Leyen, nimetades nakkuse leviku kasvu "murettekitavaks".