Vanglad on Donetski oblastis erinevad. Seal, kus on Ukraina-aegsed valvurid, eriti ei piinata ega alandata. Aga on vanglad kus ainult sellega tegeletakse. Inimesi piinavad tavaliselt kriminaalkurjategijad, kellele selle eest lubatakse paremaid tingimusi ja rohkem toitu. See on väga hirmus, mis Donetskis toimub, sest selle käigus murtakse inimesi ja nende saatuseid.