Eesti tegi üleilmses õnneindeksis arvestatava hüppe

Tänavu on Eesti teinud läbi 11-astmelise tõusu: kui mullu asetuti tabelis 51. kohale, siis käesoleva aasta raportis asub me riik järjestuses 40. kohal. Eestit edestab õnneindeksi poolest 39. kohal Küpros, number 41 asetseb aga Lõuna-Ameerikas asuva Panama ees.

Naabrite seas on numbrid järgmised: Venemaa - 76; Läti - 51; Rootsi - 7 ning Soome - 1. Põhjanaabrid on tabeli esikohta hoidmas juba neljandat aastat. Baltimaade kolmas osapool - Leedu - on Eestist napilt paar sammu ees: too asetus tabelis 38. kohale.