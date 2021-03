INTERVJUU | Alar Irs: kuni pooltel COVID-19 intensiivravi vajajatest on mingisugune trombootiline tüsistus

Eile kirjutas Reuters, et haruldaste, peamiselt noortel naistel esinevate tromboosijuhtumite puhul otsiti seost ka beebipillide võtmisega. Kas Euroopa Ravimiamet leidis selle seose? Mis põhjendusi sellele leiti, et just noortel naistel see haruldane tromboos esineb?

Mõnel neist oli mõni tromboosi riskifaktor, sealhulgas rasestumisvastased vahendid, mõnel ei olnud. Jah, kombineeritud suukaudsed kontratseptiivid on tavaline ja teadaolev tromboosi riskifaktor. Nad ei suurenda väga palju tromboosiriski aga veidi siiski - nagu ka rasedus. Kõiki neid juhtumeid aga ei seletanud ära kaasuvad teadaolevad tromboosi riskifaktorid.

Pärast Euroopa Ravimiameti eilset seisukohavõttu on Euroopa riigid lähenenud AstraZeneca kasutamisele ikkagi erinevalt. Kui palju on nendes AstraZenecat puudutavates otsustes lähtutud teadusest, kui palju poliitikast?