INTERVJUU | Alar Irs: kuni pooltel COVID-19 intensiivravi vajajatest on mingisugune trombootiline tüsistus

Nüüd mõned riigid - põhiliselt Ühendkuningriik - otsustasid, et nad ei pane vanusepiire ja hakkasid AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerima pigem väga eakaid inimesi, kellel ka COVID ise on väga ohtlik. Mõni nädal tagasi ilmutasid britid oma nn päriselu andmetel (real world data) põhinevad uuringud, mis näitasid, et üle 65-aastastel, üle 70-aastastel ja ka üle 80-aastastel on AstraZeneca vaktsiiniga väga head tulemused. Ehk et raske COVID-19 tõttu haiglasse sattumine vähenes nendes vanusegruppides väga oluliselt. Selle alusel otsustas immuniseerimiskomisjon 70 aasta eapiiri Eestis kaotada.

Kõigepealt tuleks jah meelde tuletada, kuidas need esimesed otsused sündisid. Selle [AstraZeneca - toim] vaktsiini omaduste kokkuvõttes ei määratletud alguses mingit vanusepiiri ning seda pole seal ka praegu. Kuna kasutusele lubamise aluseks olnud kliiniliste uuringute efektiivsusandmed olid kogutud valdavalt alla 65-aastaste kohta, siis selle alusel Eesti otsustas, et me saame üldistada neid andmeid kuni 70-aastasteni. Osa riike pani veel madalamaid eapiire, kuna polnud teada, kas vaktsiini efektiivsus vanemaealistel on sama hea kui noorematel. Vaktsiinid võivad üldiselt olla vanemaealistel vähem efektiivsed, sellepärast pandi see vanusepiir. Ohtudel või ohutusel ei olnud sellega mingit pistmist.

Veebruari alguses otsustas Eesti, et AstraZenecat tuleb kasutada nooremate kui 70-aastaste vaktsineerimisel. Nädal aega tagasi kaotas Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon selle vanusepiirangu ära. Eile õhtul otsustas komisjon jällegi, et AstraZenecat peaks kasutama just eakamate inimeste, rohkem kui 60-aastaste vaktsineerimiseks. Selgitage palun, kuidas need kohati üksteisele vastu käivad otsused paari kuu jooksul sündisid.

Enne kui Euroopa Ravimiamet eile oma seisukohale jõudis, andsime eelmisel nädalal Eestis ettevaatusest lähtudes välja soovituse mitte vaktsineerida kõrge trombiriskiga inimesi. EMA analüüsist tuli välja, et tavaline tromboos ja trombemboolia ei ole vaktsineeritutel sagenenud. Enamik kirjeldatud juhtumeid ei ole seotud tavaliste veeni- või arteritromboosi riskifaktoritega. Nii et meie eelmise nädala igaks juhuks antud hoiatuse mitte vaktsineerida kõrge trombiriskiga inimesi võime nüüd ära võtta. Me ei oska anda praegu soovitusi, kuidas noortel esinenud juhtusid ennetada, sest me ei tea kindlalt, et see on vaktsiini kõrvaltoime ega seda, mis mehhanismiga selline tromboos täpselt tekib.

Trombotsüütide vähesusel - trombotsütopeenial - on erinevad põhjused ja erinevad nimed. Nakkushaigustega seoses ja ka mõne teise vaktsiiniga seoses on kirjeldatud immuuntromobotsütopeeniat, selle haigestumuskordaja elanikkonnas on 3-4 juhtu 100 000 kohta aastas. Praegu kõneks olevatel, vaktsineeritutel esinenud juhtudel ei olnud trombotsütopeenia varasemast teada.

See trombotsüütide vähesus - kas see on midagi, mis on inimesel reeglina eelnevalt diagnoositud? Kui sagedane seisund see inimesel on?

Need juhud kippusid olema just noortel inimestel. Neid on vähe, eile arutas neid Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee - inimestele Suurbritannias ja Euroopa majanduspiirkonnas on manustatud umbes 20 miljonit AstraZeneca COVID-19 vaktsiini doosi ja selliseid ebatavalisi tromboosijuhtumeid on teada 25. Enamik neist on esinenud alla 55-aastastel naistel. Selle alusel lisas Euroopa Ravimiamet ravimiomaduste kokkuvõtesse info, et sellised juhtumid on vaktsineeritutel esinenud, kuigi nende põhjuslik seos vaktsiiniga ei ole kindel. Praegu ei teata täpselt, mis sellise hüübimishäire mehhanism võiks olla, aga otsustati, et vaktsineeritavaid ja arste tuleb pigem hoiatada. Jällegi - mingit vanusepiiri vaktsiini omaduste kokkuvõttesse ei pandud, aga kirjeldati, et selliseid juhtumeid on noortel tuvastatud ja neid uuritakse.

Siin on kaks eraldi teemat. Üks küsimus on, et kellele me soovitame AstraZeneca vaktsiini, mida praegu pealegi peaaegu ei olegi. Teine küsimus on, kes saavad ülejäänud vaktsiine. Päris mitmed teadlastest ja arstidest komisjoniliikmed on veendunud, et me peaks kogu saadaval oleva vaktsiini andma eakatele ja vähem vaktsineerima muid rühmi. Ja neil võib õigus olla. Et jah, otsus on, et me suuname AstraZeneca vanematele inimestele, kuid see ei tähenda automaatselt, et teised vaktsiinid lähevad kõikidele nendele inimestele, keda seniste plaanide järgi AstraZeneca vaktsiiniga oleks vaktsineeritud. Vaktsiinikava saab ka muuta.

Kas Eesti immunoprofülaktika komisjon kaalus eile ka seda, et meil on AstraZenecal tarneraskused, peamiselt tuleb ikkagi Pfizerit ja Modernat? Et kui nüüd AstraZeneca peale loota vanemate inimeste vaktsineerimisel, kas siis võib juhtuda mingi hetk, et vanemaid inimesi ei saa nii palju vaktsineerida kui tahaks, pigem läheb vaktsiin noorematele?

Eile kirjutas Reuters, et haruldaste, peamiselt noortel naistel esinevate tromboosijuhtumite puhul otsiti seost ka beebipillide võtmisega. Kas Euroopa Ravimiamet leidis selle seose? Mis põhjendusi sellele leiti, et just noortel naistel see haruldane tromboos esineb?

Nii et eilse otsuse puhul arvestas immuniseerimiskomisjon seda, et noortel võib esineda see arvatav - kuid mitte kinnitust leidnud - harv kõrvaltoime, samas kui eakatele on vaktsiin ohutu, viimaste andmete alusel väga tõhus ja eakate vaktsineerimisega saab pääste elusid ning haiglatelt koormust maha võtta. Seda, et vaktsiin on eakatele ohutu, näitavad meile Suurbritannia andmed, kus üle 11 miljonist AstraZeneca doosist 60 protsenti tehti rohkem kui 60-aastastele. Väga suur hulk inimesi, kelle andmetele tuginedes võib öelda, et tromboosi esinemissagedus ei ole tõusnud.

Kui me vaatame, mille poolest me praegu ka teistest riikidest ümbruskonnas erineme, siis me oleme küllalt laialt defineerinud niinimetatud eesliini töötaja mõiste. Põhjamaades on osa meditsiinitöötajaidki vaktsineerimata, kes pole nii-öelda päris-päris eesliinil, kes on kas laboris või osutavad tugiteenust. Eesti on oma tervisehoiutöötajatest vaktsineerinud ikkagi kõiki, kes on tahtnud, ja ka teisi rühmi. Loomulikult - bussiettevõtte juht ütleb, et bussijuhid on olulised ja laevaettevõtte juht ütleb, et laevajuhid on olulised ja nad ongi, samamoodi toidupoe müüjad ja apteekrid, aga põhjamaad on võtnud rohkem lähenemise, et hakanud ülemisest eavahemikust peale just selle mõttega, et tervishoiusüsteem tööl hoida. Seda võiks praeguse vaktsiinivähesuse ajal võib-olla ka Eestis uuesti kaaluda.

Pärast Euroopa Ravimiameti eilset seisukohavõttu on Euroopa riigid lähenenud AstraZeneca kasutamisele ikkagi erinevalt. Enamik neist, kes olid AstraZeneca pausile pannud, ütlesid, et jätkavad nüüd. Samas mõni põhjamaa - Norra, Taani - veel ootavad. Samasugune ebaühtsus oli ka otsustega, kas jätkata AstraZenecaga vaktsineerimist ajal, mil Euroopa Ravimiamet

trombijuhtumeid uurib. Kui palju on nendes AstraZenecat puudutavates otsustes lähtutud teadusest, kui palju poliitikast?

Kui küsida, kas seal on AstraZeneca suhtes vaenulikku poliitikat, siis ma arvan, et mitte. Vaktsiine on liiga vähe ja olukord nakkusega liiga halb. Aga riikide vaktsineerimise otsused - alustamised, peatamised, jätkamised, lõpetamised - neis on veidi rohkem asju vaja arvesse võtta kui lihtsalt ravimi kasu ja riski. Me ei võta Euroopa Ravimiametis arvesse seda, mida inimesed arvavad parasjagu ühes või teises riigis. Samas, kui mõnes riigis on just esinenud vaktsineeritul mingi palju tähelepanu pälvinud potentsiaalne kõrvaltoime ja see on kõikides ajalehtedes, eks riigid hindavad siis olukorda vastavalt sellele, kuidas on nende meelest võimalik säilitada usaldus vaktsineerimise vastu.