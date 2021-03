Soome peatas ajutiselt AstraZeneca vaktsiini kasutamise: olukorda tuleb hoolikalt hinnata

Taani , Rootsi ja Norra panid AstraZeneca vaktsiini kasutamise pausile juba varem. Vaktsiini hoitakse riiulil hoolimata sellest, et Euroopa ravimiameti (EMA) ohutuskomitee tunnistas neljapäeval selle kasutamise jätkuvalt "ohutuks ja efektiivseks", teatades, et "vaktsiinist saadav kasu kaalub üles kõigi võimalike kõrvaltoimete riski".

Põhjamaad jätsid aga vaktsiini endiselt pausile, juhtides tähelepanu EMA tõdemusele, et "olemasoleva tõestusmaterjali põhjal ei ole äärmiselt haruldaste (trombi-)juhtumite teket võimalik täielikult välistada". "Vara on veel järeldusi teha," leidis Norra ravimiamet (NOMA)."Oleme seisukohal, et vaktsiin tuleb panna pausile olukorras, kus saame teateid tõsistest juhtumitest, millel võib olla põhjuslik seos vaktsineerimisega."