GRAAFIK | Viimase ööpäeva jooksul tuvastati 1250 koroonapositiivset

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Haigestumine on kõrge üle kogu Eesti. Praegu levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi. Haiglasse pöördub üha enam inimesi ning vabad on vaid loetud kohad. Uued voodikohad avatakse plaaniliste ravikohtade arvelt.

Viiruse leviku tõkestamiseks on valitsus rakendanud ranged piirangud. Kuuks ajaks on suletud kaubandus (v.a esmavajalikud poed), toitlustusasutused, meelelahutus ja avalikud üritused. Nakkusohu vähendamiseks kehti 2+2 reegel ning siseruumides ei ole lubatud nii sportimine kui ka huviharidus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 270 788 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 5804 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 1042.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.