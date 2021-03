Eile hukkus Põlvamaal teel lamanud vanem meesterahvas

„Autojuht kahjuks ei jõudnud reageerida ja pimedas keset teed lebavast mehest ümber sõita. Pimedas vajab juht liiklussündmusele reageerimiseks rohkem aega, kuna tema vaade on piiratud. Kahjuks polnud hukkunud mehel kinnitatud nähtavale kohale helkurit. Helkuri kandmine on autojuhtidele suureks abiks, et jalakäijad pimedas näha,“ ütles Paju. Ta lisas, et jalakäijatel on pimedas parem vältida tiheda liiklusega ja valgustamata teid. "Parem võtta ühendust pereliikme või sõbraga ja paluda neil end koju viia," ütles välijuht.