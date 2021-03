Uuring eestimaalaste seas: üle poole küsitletutest nõuab rangemaid piiranguid

Riigikantselei tellimusel korraldas Turu-uuringute AS märtsi alguses küsitluse, kuhu kaasati Eesti elanikke. Küsitluslaine viidi läbi ajavahemikus 11.–14. märts.

„Ohutunne on juba veebruari algusest alates pidevalt kasvanud. Kui kuu alguses hindasid olukorda kriitiliseks pooled elanikest, siis veebruari lõpus kolm inimest neljast ning praeguseks neli inimest viiest,” märkis pressiteates Turu-uuringute AS uuringujuht Karin Reivart. „Olukorra kriitilisust kirjeldab ka see, et küsitluse järgi on 73 protsenti elanikest valmis tegema läheduses olevale inimesele märkuse, kui too ei täida reegleid.”

80 protsenti Eesti inimestest toetab alates 11. märtsist jõustunud rangeid piiranguid.

“Samal ajal püsib toetus veelgi karmimate meetmete rakendamiseks, kuigi veebruari lõpuga võrreldes on ootus meetmete rangemaks muutmisele veidi langenud,” sõnas Karin Reivart. „Kokku 55 protsenti vastajatest tahaksid, et riik rakendaks praegusega võrreldes veelgi tugevamaid piiranguid viiruse leviku takistamiseks. Veebruari lõpus, enne 11. märtsist kehtima hakanud rangemaid piiranguid, toetas nende karmistamist lausa 64 protsenti inimestest.”

Uuringu raames kerkis esile selge erinevus vanuserühmade lõikes: 66 protsenti üle 75-aastastest tahaks meetmeid karmistada, kuid 35-49-aastastest inimestest on samal seisukohal 44 protsenti. Sama peegeldub ka toetusest 11. märtsist rakendunud piirangutele: vanemate inimeste seas on toetus üle 90 protsendi, 35-49-aastaste seas natukene üle 70 protsendi. Seda peetakse siiski samuti kõrgeks näitajaks.

Vaktsineerimissoov püsib kõrgel

Olukorra halvenemisega samaaegselt on järsult paranenud inimeste teadlikkus kehtivatest meetmetest. Väga hästi on enda sõnul meetmetega kursus 61 protsenti inimestest - viimased kaks kuud on see püsinud alla 50 protsendi. Üldjoontes on meetmetest teadlikud 33 protsenti inimestest.