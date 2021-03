PÄEVA KOKKUVÕTE | Eesti COVID-19 nakatumisnäitaja on maailma kõrgeim, Lasnamäe eakad jooksid vaktsiinile tormi

PÄEVA TSITAAT: Üllar Lanno: "Reoveeuuringud ei anna olukorrale erilist lootust ning näitavad, et oleme tõusutrendis" - Õigupoolest oleks siia võinud pääseda mitmed teisedki Üllar Lanno tsitaadid tänaselt terviseameti pressikonverentsilt, kus ta muuhulgas ähvardas, et "kui nakatumiskordaja ei lange, siis suvi jääb ära" ning seletas, kuidas Eesti jalgpallikoondise kodumängu viimine Poola on meie meestele hea, sest nii ei saa kumbki meeskond koduseinte toetust. Samas on eelnevad tsitaadid siiski pigem näide kehvast sõnaosavusest või valdkonna mittetundmisest, kuid reoveeuuringuid puudutav on tõsine murekoht - riigis kehtivad juba üle nädala ranged piirangud, kuid nende mõju pole endiselt näha. Krista Fischer avaldas möödunud nädalal lootust, et läheb nagu Portugalis ja Belgias, kus kiired piirangud avaldasid nobedalt mõju, kuid praeguseks tundub, et Eesti on minemas hoopis Leedu teed, kus nakatumiste kahanemine võttis enam kui kuu.