OOTAME MÄLESTUSI: Langetame pea, mälestame ja mäletame Eesti koroonaohvreid ning jagame lugusid kordumatutest saatustest

Meie ülesanne on neid inimesi mäletada ja mälestada. Nad ei ole statistika pressiteates või anonüümne rida uudisloos. Nad olid inimesed, kel pere, sõbrad, kolleegid, kes elasid oma unistuste ja soovidega. Iga surm räägib meile oma lugu. Kahjuks tihti poolikut lugu. Küll on nende inimeste saatustes ühine ja dramaatiline nimetaja – koroona. Sellest sõnast on viimase aastaga saanud kurnav ning emotsionaalselt väsitav tähekombinatsioon, kuid selle haiguse must pilv pole veel kuhugi kadunud. Võitlus käib ja võiduni on veel üksjagu maad minna.