President Ilves noomib Saksa lehes Die Welt sakslasi: teil valitseb moto "Venemaa üle kõige"

„Saksamaal valitseb moto: „Venemaa üle kõige”, eriti pärast müüri langemist. See oli Saksamaa jaoks hea sündmus, suhete jaoks Venemaaga oli see aga halb. Sest äkki tekkis terve rida riike, mis Saksamaad ja Venemaad teineteisest eraldasid. Äkki pidi hakkama nendega tegelema,” ütles Ilves.

„90. aastatel püüti meid eemal hoida. Saksa diplomaadid ütlesid mulle toona korduvalt, et tahavad Eestit EL-ist ja NATO-st väljaspool hoida. Nüüd, kui me sees oleme, vaadatakse meie peale ülevalt alla. Saksamaa jaoks on baltlased „ülelennumaad” – maad, mis tuleb ületada, et Venemaale jõuda,” jätkas Ilves.