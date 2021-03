Immunoprofülaktika ekspertkomisjon: soovitame AstraZeneca vaktsiini kasutada eelkõige üle 60-aastastel

Võttes arvesse olemasolevaid andmeid AstraZeneca vaktsiini kohta, sh EMA ravimiohutuse riskihindamise komitee järeldusi ning asjaolu, et EMA hindab AstraZeneca vaktsiini kasu ja riski suhet jätkuvalt positiivseks, ja et haiglaravi vajavad COVID-19 haiguse tõttu peamiselt 60-aastased inimesed, ning et AstraZeneca vaktsiin on vanemaealistel efektiivne, soovitabki immunoprofülaktika ekspertkomisjon kasutada AstraZeneca vaktsiini lähinädalatel eelkõige üle 60-aastaste (k.a) inimeste COVID-19 vastaseks vaktsineerimiseks.