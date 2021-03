Hiina luure püüab oma tööstusspionaažis tudengeid ja teadlasi ära kasutada. Teine suund on dissidendid ja pagulased välismaal

Usutakse, et Hiina spionaaži eesmärk on riikliku julgeoleku tagamine kaubandus-, tehnoloogiliste ja sõjaliste saladuste oma valdusse saamise abil. Üldiselt arvatakse ka, et Hiina agentuurid tegutsevad teistest spionaažiorganisatsioonidest erinevalt, kasutades peamiselt teadlasi või tudengeid, kes viibivad võõrriigis vaid lühikest aega, mitte aastaid kohal viibivaid agente, kes värbavad kõrgetasemelisi allikaid, või topeltagente.