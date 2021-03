VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Üllar Lanno: reoveeuuringud ei anna olukorrale erilist lootust ning näitavad, et oleme tõusutrendis

Terviseameti juhi Üllar Lanno sõnul on pandeemia olukord Eestis endiselt väga kriitilises faasis. Nakatumine on väga kõrgel tasemel ning ka reoveeuuringud ei anna erilist lootust. Need näitavad hoopis tõusutrendi jätkumist. Suurimaks valupunktiks on endiselt Tallinn, kus nakatumisnäitajad on teistest suurlinnadest koguni 14 korda suuremad, lisas Lanno.

Lanno vihjas ka, milleni võib viia olukord, kus nakkust õige pea kontrolli alla ei saada: "Kui nakkuskordaja püsib praegusel tasemel, siis suvi jääb vahele." Seetõttu avaldas ta ka hämmastust, et endiselt leidub inimesi, kes avaldavad piirangute osas pahameelt: "Tasub mõelda, milleks need meetmed on kehtestatud."





Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lisas, et praegune olukord, kus vahepealne pandeemia stabiliseerumine on asendunud aeglase kasvuga, ei ole kuidagi vastuvõetav.

Küll aga näeb ta positiivseid signaale vaktsineerimise vallas. Kiige sõnul on praeguseks tehtud 212 000 koroonavaktsineerimist ning vähemalt ühe doosi on saanud 14 protsenti Eesti täisealisest elanikkonnast.

Tervise- ja tööminister puudutas ka AstraZeneca vaktsiini ümber puhkenud poleemikat: "Karta tuleb haigust, mitte vaktsiini. Riikidel, kus nakatumiskordaja on meist üle kümne korra madalam, on võimalik vaktsineerimisel tempot maha võtta, kuid meil mitte." AstraZeneca vaktsiinide turvalisust kinnitas ka terviseameti juht Lanno, kes mainis, et sellega on vaktsineeritud miljoneid inimesi, kuid kahtlaseid juhtumeid on umbes kümme, mis on kaduvväike number.

Lisaks andis siseminister Kristian Jaani ülevaate piirangute järelevalvest: "Eesti inimesi ning ettevõtteid võib kiita: maski kannab üle 97 protsendi inimestest. Küll aga oleme tabanud 14 inimest, kes peaksid olema eneseisolatsioonis, kuid liiguvad ringi." Samuti mainis Jaani, et järelevalvetegevus on viimase nädalaga kasvanud umbkaudu 17 protsenti.