VIDEO | Laagna tee traagiline õnnetus juba unustatud? Kaks huligaani kihutasid samal teelõigul meeletu kiirusega

Liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe kinnitas, et politsei on selle videoga kursis ning nad tegelevad osapoolte tuvastamisega. "Arvestades möödunud suve traagilisi sündmusi Laagna teel on kahetsusväärne, et jätkuvalt leidub inimesi, kes nõnda suurtel kiirustel kihutades enda ja kaasliiklejate elud tahtlikult ohtu seavad. Selline käitumine ei ole tolereeritav ning kindlasti ei ole Laagna tee see koht, kus enda ja oma sõiduki võimeid proovile võiks panna," lisas Kullamäe.