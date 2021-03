Eesti mittetulundusühing Mondo avab esinduse Aafrikas

Viimase paarikümne aastaga on globaalne majanduskasv toonud kaasa suuri positiivseid muutusi inimarengus. Keskmine leibkonna sissetulek on kasvanud pea kõikjal maailmas, rohkem lapsi saab ligipääsu haridusele, naiste õigused on laialdasemad kui kunagi varem. Ent majanduslik kasv ei ole kaasa aidanud absoluutse vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisele Aafrika riikides, kus absoluutses vaesuses elab jätkuvalt ca 390 miljonit inimest (2019. aasta andmed). Kaasaegsed globaalsed trendid nagu kliimamuutused, ränne ja digilõhe mõjutavad just kõige vaesemate ühiskonnakihtide toimetulekut.