Briti peaminister Johnson lubas lasta endale AstraZeneca vaktsiini süstida ja õhutas kõiki sama tegema

56-aastane Johnson õhutas inimesi end vaktsineerida laskma ja ütles, et Inglismaa on lukustamisest väljumise graafikus, vahendab BBC News.

Johnsoni sõnul ei ole plaanis muutusi vaatamata vaktsiinitarnete vähenemisele.

Johnson ütles eile Downing Streeti pressikonverentsil, et AstraZeneca vaktsiin on ohutu, aga „asi, mis ei ole ohutu, on Covidi saamine, mistõttu on nii tähtis, et kõik saaksid vaktsiini niipea, kui saabub nende kord”.

„Viis, kuidas tagada, et see [lukustamise leevenemine] toimub, on saada vaktsiin, kui saabub teie kord, nii et teeme selle vaktsiini ära,” ütles Johnson.

Inglismaa kõrgeim meditsiiniametnik, professor Chris Whitty ütles, et on „anekdootlikke teateid” väikesest arvust inimestest, kes pärast kära AstraZeneca vaktsiini ümber Euroopas süstimisele ei ilmu.

Whitty ütles, et usub, et paljud neist otsustavad end vaktsineerida lasta pärast „mõttepausi”, ja lisas, et Covid-19 on endiselt väga ohtlik haigus.

„Inimesed surevad, inimesed saavad märkimisväärsed veretrombiprobleemid, see on üks Covidi riskidest, et inimestel on Covidist pikaajalised füüsilised ja vaimsed mõjud,” ütles Whitty.

Johnson teatas, et Inglismaa liikumist igapäevaelu piirangute leevendamise suunas ei takista vaktsiinide tarneprobleemid. Indiast saabus nimelt vähem doose, kui oodati.