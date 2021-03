Pariis läheb koroonaviiruse kolmanda laine hirmus taas lukku

Olukord Pariisis on eriti murettekitav. Seal on intensiivravil 1200 inimest, mida on rohkem kui teise laine tipus novembris, teatas tervishoiuminister Olivier Véran.

Prantsusmaa üleriigiline liikumiskeeld jääb kehtima. See algab aga tund hiljem, kell 19, võttes arvesse, et nüüd on kauem valge.

Tänasest jätkab Prantsusmaa vaktsineerimist AstraZeneca vaktsiiniga pärast Euroopa Ravimiameti (EMA) teadet, et see on kasutamiseks ohutu. Castex ütles, et saab kohe ise ka AstraZeneca vaktsiini, et tõestada, et sellega on kõik korras.