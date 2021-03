Taani, Rootsi ja Norra jätavad AstraZeneca pausile, mujal Euroopas läheb vaktsiin aga taas käiku

Sotsiaalminister Lena Hallengren märkis ühtlasi, et juhul kui AstraZeneca vaktsiin siiski taas käiku lastakse, ei tähenda see veel selle kasutamist varasemal moel. "Igaüks peaks tundma end turvaliselt vaktsiinide ja selle osas, millistel sihtrühmadel me neid kasutame," ütles Hallengren. "Asjaolu, et EMA ütleb, et vaktsiin on endiselt heaks kiidetud, ei tähenda tingimata, et seda kasutatakse kõikide sihtrühmade vaktsineerimisel."