PÄEVA KOKKUVÕTE | Kaja Kallas: lisaeelarve on valuvaigisti. Suurim kulu lisaeelarves on teisest sambast lahkujatele kompensatsiooni maksmine

PÄEVA TSITAAT: Kaja Kallas kirjalikus pöördumises riigikogule: "Lisaeelarve on valuvaigisti, et piirangute leevenemise järel saaks majandus ja normaalne eluolu Eestis võimalikult kiiresti taastuda" - Kallas leiab, et lisaeelarvega tuleb aidata kriisi ohvreid, kel on pandeemia tõttu kadunud töö või palk.