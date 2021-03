Politsei saab Tallinnasse ja Tartusse uued ning keskkonnasäästlikud majad

„Nii Tallinnas kui ka Tartus on Politsei- ja Piirivalveamet kuni 2025. aastani kestvate lepingutega üüripindadel, mistõttu peame ettevaatavalt mõtlema sellele, mis pärast seda saab. Täna näeme, et nii siseturvalisuse aspektist kui ka majanduslikult on kõige mõistlikum lahendus ehitada uued hooned. See annab meile võimaluse luua Politsei- ja Piirivalveameti spetsiifikast lähtuvad ja tulevikuvajadustega arvestavad keskkonnad, kus on läbimõeldud ruumilahendused ning väiksem halduskoormus,“ ütles Kristian Jaani. Minister lisas, et pikas perspektiivis ei ole iga kord lepingutähtaja lõppedes kolimine otstarbekas. „Hoonete paiknemine riigikaitsemaal tagaks vajaliku selguse ja järjepidevuse ning tulevikus ei oleks vaja lepingutähtaja tõttu asukohta vahetada,“ nentis Jaani.