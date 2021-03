Euroopa Ravimiamet: AstraZeneca vaktsiin on ohutu, ent ei saa välistada selle seost üksikute trombijuhtudega

Norra ravimiameti sõnul ei saa seda versiooni siiski veel kinnitada. "Ehkki Oslo ülikoolihaigla spetsialistid usuvad, et on leidnud juhtumitele võimaliku seletuse, arvame, et on veel liiga vara järeldada kindlalt, et vaktsineerimisega on põhjuslik seos," ütles ravimiameti pressiesindaja Fara Sara Watne TV2le.